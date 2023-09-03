تونس.. فرض الإقامة الجبرية على رئيس "شورى النهضة"

قالت حركة النهضة التونسية، فجر اليوم الأحد، إن السلطات فرضت الإقامة الجبرية على رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني وأبلغته بوضعه قيد الإقامة الجبرية.

ويترأس الهاروني مجلس شورى حركة "النهضة" منذ صيف العام 2016، ويعد قياديا بارزا في الحركة، وهو وزير سابق للنقل في حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض.

اقرأ أيضا: تونس: الحُكم على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالسجن وبغرامة ماليّة



وفور صدور القرار، عبّر عدد كبير من القيادات السياسية في تونس عن غضبهم إزاء "التعسف بحق الهاروني"، بحسب وصفهم.

وقال سياسيون تونسيون إن ما جرى بحق الهاروني "يمهد لمزيد من مساعي شل حركة النهضة، لا سيما أنه يجري التحضير لعقد مؤتمر عام قريب للحركة".

واستنكرت جبهة الخلاص التونسية، وضع الهاروني قيد الإقامة الجبرية، مؤكدة أنه قرار تعسفي وخطوة لاستهداف الديمقراطية والحريات.

ويأتي القرار استكمالا لاستهداف قيادات حركة "النهضة" في نهج تتبعه السلطات التونسية منذ انقلاب الرئيس قيس سعيد على السلطة صيف العام 2021.

المصدر / وكالات