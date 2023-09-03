اتحاد كرة القدم يُحرر لاعبين من غزة

غزة / مؤمن الكحلوت:

قرر اتحاد كرة القدم في غزة تحرير حوالي 180 لاعباً بسبب عدم ترفيعهم من قبل أنديتهم للفئة المصنفة.

وأكد الاتحاد أنه خاطب الأندية، التي لم تقم بترفيع لاعبيها من مواليد عام 2005 فما دون، وطالبهم بضرورة إعادة قيدهم، وبعد عدم الرد من قبلها، قرر الاتحاد تحريرهم.

ويُصنف اتحاد الكرة اللاعبين إلى 4 فئات عمرية، ويتم ترفيعهم بشكل سنوي، بكشوفات معتمدة من قبل أندية الجمعية العمومية.

وأكد اتحاد الكرة، أنه لا يتم تقييد أي لاعب من الفئات العمرية، دون توقيع ولي الأمر، تجنبا لعدم تكرار المشاكل التي واجهته في وقت سابق.