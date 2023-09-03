"صدى سوشال" يرصد 45 انتهاكًا للمحتوى الفلسطيني خلال أغسطس الماضي

رصد مركز صدى سوشال 45 حالة انتهاك للمحتوى الفلسطيني في شهر أغسطس(آب) المنصرم، تركزت معظمها بحق المؤسسات الإعلامية والصحفيين، بنسبة 63% من مجملها.

وتصدرت منصات شركة ميتا بحسب بيان للمركز، السبت، معظم الانتهاكات، بواقع 20 انتهاكًا على “فيسبوك”، و9 انتهاكات على "واتساب"، و5 انتهاكات على "انستغرام"، فيما سجل موقع "تيك توك" 8 انتهاكات وحذف لحسابات المستخدمين، و3 انتهاكات على "تويتر".

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وأشار المركز إلى أن انتهاكات "واتسآب"، وهو الرقم الأعلى الذي سجلته هذه المنصة منذ بداية العام، معربا عن قلقه من انتهاك خصوصية المستخدمين في التطبيق.

كما تم رصد تحريض ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي الإرهابي "إيتمار بن غفير" ضد قتل الفلسطينيين، وتقليد كل جندي يقتل فلسطيني وسامًا، إضافة لتحريضه على عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية بيلا حديد.

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وتابع صدى سوشال حملة تحريض على الأمريكية من أصول فلسطينية رباب عبد الهادي، التي تدرس في جامعة ولاية سان فرانسيسكو، بهدف إلغاء مساقات أكاديمية تقوم بتدريسها، وهو ما استجابت له الجامعة بضغط لوبي إسرائيلي.

واستطاع المركز استعادة 6 حسابات لصحفيين ومؤسسات إعلامية عبر "تيك توك"، من أصل 8 انتهاكات عبر المنصة معظمها كانت حذف حسابات بشكل كامل لصحفيين ومؤسسات إعلامية تنقل الخبر الفلسطيني من الأراضي الفلسطينية.

ووثق مركز صدى سوشال 1230 انتهاكا ضد المحتوى الرقمي الفلسطيني في مواقع التواصل الاجتماعي خلال العام المنصرم 2022، منها 805 على منصة "فيسبوك"، 165 "انستغرام"، 96 "واتسآب"، 86 "تويتر"، 52 "تيك توك"، 26 "يوتيوب"، 11 "كلوب هاوس"، 6 "تليغرام"، وانتهاك واحد على "ساوند كلاود".

المصدر / فلسطين أون لاين