الهند تطلق أول مهمة فضائية لدراسة الشمس

أطلقت الهند، اليوم السبت، أول مهمة فضائية لدراسة الشمس، في رحلة تستمر 4 أشهر.

وذكر المكتب الإعلامي التابع لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية "إيسرو"، في تغريدة، أنه "تم حمل المركبة الفضائية (Aditya-L1) على متن الصاروخ (PSLV-C57) من مركز "ساتيش داون" الفضائي في جزيرة سريهاريكوتا جنوبي الهند.

وأضافت المنظمة أنه "تم وضع المركبة الفضائية بدقة في المدار المقصود".

وجاء الإطلاق بعد أكثر من أسبوع من الهبوط الناجح للمركبة "Chandrayaan-3" بالقرب من المنطقة القطبية الجنوبية للقمر.

وتمت عملية الإطلاق في تمام الساعة 11:50 صباحًا بالتوقيت المحلي (06:20 ت.غ).

وخلال الرحلة، التي ستستمر 4 أشهر، تقوم المركبة الفضائية بدراسة الشمس من نقطة تبعد حوالي 1.5 مليون كيلومتر (930 ألف ميل) عن الأرض، حسب المصدر نفسه.

المصدر / الأناضول