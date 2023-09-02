تشافي يشرح سبب رحيل فاتي والزلزولي عن برشلونة

كشف تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة الإسباني، عن الأسباب الحقيقية وراء مغادرة الثنائي عبد الصمد الزلزولي وأنسو فاتي الفريق، صوب ريال بيتيس وبرايتون على الترتيب، قبل ساعات قليلة من غلق سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا.



وانضم الزلزولي إلى ريال بيتيس بنظام الإعارة للموسم الثاني على التوالي، بعدما لعب في الموسم الماضي في أوساسونا، بينما قرر فاتي خوض تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر برايتون، بعدما شعر بعدم دخوله في مخططات مدرب برشلونة في الموسم الحالي.



وتحدث تشافي اليوم، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أوساسونا المقررة يوم غد في الدوري الإسباني، عن أسباب رحيل الثنائي إضافة إلى إيريك غارسيا المنضم إلى جيرونا، قائلًا: "أنسو وعبد الصمد وإيريك طلبوا مني شخصيًا الرحيل لأسباب مختلفة"، مؤكدًا بذلك عدم وضعهم ضمن قائمة اللاعبين غير المرغوب فيهم في الفريق.



وتابع تشافي بقوله: "لم نفقد جهود هؤلاء اللاعبين، الثلاثي يمكنهم العودة في الموسم المقبل"، بينما تجاهل المدرب لاعبه الفرنسي، كليمون لونغليه الذي انتقل إلى أستون فيلا بنظام الإعارة لموسم واحد، رغم أن وضعيته مشابهة لوضعية الثلاثي المذكور.



ومقابل رحيل بعض لاعبيه هذا الصيف إلى أندية أخرى، تعاقد برشلونة مع 6 لاعبين، اثنين منهم بشكل مجاني هما إيلكاي غوندوغان وإينيغو مارتينيز، إضافة إلى استعارة لاعبَين آخرين هما البرتغاليان جواو فيليكس وجواو كانسيلو، بينما تم دفع 30 مليون يورو مقابل التعاقد مع فيتور روكي و3.4 ملايين يورو من أجل ضم أوريول روميو.



ويستعد برشلونة لمواجهة أوساسونا يوم غد الأحد لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، بحثًا عن فوزه الثالث تواليًا، بعدما نجح في تحقيق فوزين متتاليين في آخر جولتين على حساب قادش وفياريال، عقب تعادله في مستهل المشوار مع خيتافي خارج الديار.

المصدر / فلسطين اونلاين