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حركات مقاطعة تدعو شركة فلسطينية للعدول عن التعاقد مع كارفور بـ(إسرائيل)

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حركات مقاطعة تدعو شركة فلسطينية للعدول عن التعاقد مع كارفور بـ(إسرائيل)

02 سبتمبر 2023 . الساعة 22:25 بتوقيت القدس
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دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة (إسرائيل)، وحركة (مقاطعة إسرائيل)، "بي دي إس" (BDS)، مجموعة مسلماني التجارية للعدول عن التعاقد مع شركة "كارفور" العالمية، بعد أنباء عن اتفاقية من المتوقع إبرامها بين الطرفين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت المنظمتان مجموعة مسلماني للامتناع عن التعامل مع كارفور بأي شكل من الأشكال، وإنهاء أي تعاقد شفهي أو خطي، يُفضي إلى تسهيل تسويق منتجاتها في أراضي السلطة.

وأضافت المنظمتان في بيان صحفي اليوم السبت أن ذلك يأتي بسبب ضلوع الشركة الفرنسية في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني، بموجب القانون الدولي.

وأشار البيان إلى تقرير وقّعته 7 منظمات مجتمع مدني في فرنسا عن تواطؤ مجموعة كارفور في الجرائم التي يرتكبها نظام الاستعمار الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

ودعت المنظمتان مجموعة مسلماني لتغليب المصلحة الوطنية الأوسع على المصلحة الاقتصادية الضيقة، وعدم التوقيع والعمل مع كارفور، وعدم التعاطي معها بأي شكل التزاما بالواجب الوطني والأخلاقي.

وحذرتا من إطلاق حملات مقاطعة شعبية ووطنية واسعة ضد المجموعة، على المستوى المحلي والعربي، في حال تعاقدت مجموعة مسلماني مع كارفور.

المصدر / الجزيرة
#إسرائيل #حركات مقاطعة #شركة كارفور

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