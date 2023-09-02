تطورات جديدة في قضية انتقال محمد صلاح لنادي الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية عن تقديم نادي اتحاد جدة السعودي لعرض قياسي جديد؛ من أجل التعاقد مع الدولي المصري، محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، خلال نافذة الانتقالات الجارية والتي لم تُغلق أبوابها بعد في السعودية؛ إذ تنتهي الخميس القادم 7 سبتمبر/ أيلول.



ويسعى الاتحاد بقوة للتعاقد مع صلاح، على الرغم من رفض ليفربول التام؛ إذ يحلم العميد بتكوين ثنائية خاصة في خط هجومه بين صلاح والنجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي انضم إلى النادي الجداوي هذا الصيف.



ووفقًا لما أوردته شبكة "RMC" الفرنسية في تقرير لها، فإن الاتحاد قدّم عرضًا قياسيًا جديدًا لليفربول من أجل التعاقد مع صلاح.



وأوضح التقرير أن العرض الجديد للحصول على خدمات صلاح قيمته 234 مليون يورو (200 مليون جنيه إسترليني)، ما قد يجعل النجم المصري أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، ليتخطى البرازيلي نيمار جونيور، لاعب الهلال الحالي الذي كان انضم إلى باريس سان جيرمان في عام 2017 قادمًا من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.



وسبق أن رفض ليفربول عرضًا من الاتحاد قيمته 175 مليونًا من أجل ضم صلاح؛ إذ يتمسك المدرب الألماني للريدز، يورغن كلوب، بخدمات الدولي المصري.



وانتقل النجم المصري إلى ليفربول قادمًا من روما الإيطالي في صيف 2017، وحقق معه العديد من الألقاب؛ أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية، حيث خاض الدولي المصري مع فريقه الإنجليزي 305 مباريات في مختلف البطولات وسجل 186 هدفًا وصنع 79، محتلًا المركز الثالث على سلم ترتيب هدافي النادي عبر التاريخ.



ويُعَدّ صلاح أحد أبرز اللاعبين في أنفيلد؛ إذ تمكن في موسم 2022-23 المخيّب للريدز من تسجيل 30 هدفًا وقدّم 16 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، وظهر في جميع مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي والبالغ عددها 38 مباراة.



الجدير بالذكر أن صلاح كان قد وافق على تمديد عقده مع ليفربول الصيف الماضي حتى عام 2025، براتب يبلغ نحو 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ليكون من بين الأعلى أجرًا في البريميرليغ.

المصدر / فلسطين اونلاين