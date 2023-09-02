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هدف بيلينغهام ينقذ ريال مدريد من أول تعثر في الدوري الإسباني

02 سبتمبر 2023 . الساعة 21:23 بتوقيت القدس
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هدف بيلينغهام ينقذ ريال مدريد من أول تعثر في الدوري الإسباني

أنقذ لاعب الوسط الدولي الإنكليزي جود بيلينغهام فريقه ريال مدريد من فخ جاره خيتافي وقاده الى مواصلة بدايته المثالية بتسجيله هدف الفوز 2-1 في الوقت بدل الضائع السبت على ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعانى ريال مدريد في غياب نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور المصاب، لتحقيق فوزه الرابع تواليا والأول على ملعبه بعدما خاض مبارياته الثلاث الاولى خارج قواعده.

ووجد النادي الملكي نفسه متأخرا بهدف لمهاجمه السابق بورخا مايورال في الدقيقة 11، قبل أن يدرك التعادل عبر وافده الجديد خوسيلو (47)، ويسجل بيلينغهام هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وهو الهدف الخامس لبيلينغهام في 4 مباريات في الدوري مع النادي المنلكي منذ انتقاله الى صفوفه هذا الصيف من بوروسيا دورتموند، فعزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين.

المصدر / فلسطين اونلاين
#الدوري الإسباني #ريال مدريد #بيلينغهام

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