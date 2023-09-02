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حماس ترحب بتصريحات وزيرة بلجيكية أغضبت الاحتلال

02 سبتمبر 2023 . الساعة 21:18 بتوقيت القدس
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رحب عضو قيادة حركة حماس في قطاع غزة د. باسم نعيم بتصريحات وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية "كارولين غينيز" حول جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وخاصة الأطفال.

وأكد نعيم في بيان اليوم السبت، أن تصريحات الوزيرة البلجيكية، تتوافق تماماً مع الحقائق على الأرض والتي أكدتها عدة تقارير أممية، وخاصة في ظل حكومة اليمين المتطرف الحالية.

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وبيّن أن ردّة فعل الاحتلال وقيادته الغاضبة من التصريحات تعكس خوف الكيان من فضح أساطيره التي روجها على مدار عقود وحرصه على إبقاء جرائمه بعيداً عن الرأي العام والإعلام الدولي.

ودعا نعيم المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية لكبح جماح الاحتلال ومنعه من التصرف بحرية تجاه شعبنا الفلسطيني، وضمان محاسبة قادته والمستوطنين على جرائمهم المتواصلة ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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