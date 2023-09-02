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إصابة 8 فلسطينيين جراء اعتداء المستوطنين على بلدة "قصرة" جنوبي نابلس

02 سبتمبر 2023 . الساعة 21:04 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أصيب ثمانية فلسطينيين، مساء اليوم السبت، خلال هجوم للمستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة "قصرة" جنوبي نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال، هاجموا مزارعين أثناء عملهم بأرضهم في منطقة "راس النخل" الواقعة جنوبي البلدة.

وأشارت إلى أن أهالي البلدة العزّل تصدوا لهجوم المستوطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات مع جنود الاحتلال والمستوطنين، أسفرت عن إصابة ستة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واثنين آخرين بالحجارة، عولجوا ميدانيا.

وتتعرض القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، وخاصة في المنطقة "ج" الواقعة تحت السيطرة الأمنية الكاملة، لاعتداءات يومية للمستوطنين وقوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
#نابلس #مستوطنون #قصرة #الاحتلال الإسرائيلي

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