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هيئة إسناد الداخل: نحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن اغتيال الشيخ سامي عبد اللطيف

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هيئة إسناد الداخل: نحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن اغتيال الشيخ سامي عبد اللطيف

02 سبتمبر 2023 . الساعة 20:10 بتوقيت القدس
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هيئة إسناد الداخل: نحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن اغتيال الشيخ سامي عبد اللطيف 

حمّلت الهيئة الوطنية لدعم إسناد فلسطينيي الداخل المحتل، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة اغتيال الشيخ سامي عبد اللطيف إمام مسجد قباء في كفر قرع بالداخل المحتل ظهر اليوم.

ونعت الهيئة في بيان تلقى موقع نسخة عنه، الشيخ سامي عبد اللطيف باعتباره أحد الناشطين في مشاريع الإصلاح الاجتماعي وعضو في لجنة إفشاء السلام وأفنى حياته في الإصلاح ذات البين والدفاع عن المسجد الأقصى.

واعتبرت الهيئة أن اغتيال الشيخ سامي عبد اللطيف استمرار لمسلسل الجريمة المنظمة الذي ترعاه أجهزة أمن الاحتلال والذي أودى حتى اللحظة بحياة ما يزيد عن 160 ضحية منذ بداية العام الحالي.

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وقالت الهيئة في بيانها، إن هذه الجرائم هي سلاح الاحتلال في معاقبة فلسطينيي الداخل ومحاولة ثنيهم عن تلاحمهم مع مكونات شعبهم في ساحات التواجد الفلسطيني الأخرى، وحرفهم عن قضيتهم الوطنية، وكبح نضالهم في الحفاظ على الهوية.

وقُتل الشيخ عبد اللطيف إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار، أثناء خروجه من بيت عزاء في بيت الضيافة في مدينة كفر قرع بالقرب من مسجد الحوارنة في المدينة، تعرض الضحية لجريمة إطلاق نار، وأصيب خلالها بجروح بالغة وأعلن لاحقًا عن وفاته".

المصدر / فلسطين أون لاين
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