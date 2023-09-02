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"بن غفير" ينفذ جولة استفزازية في حي الطور بالقدس المحتلة

بالفيديو "بن غفير" ينفذ جولة استفزازية في حي الطور بالقدس المحتلة

02 سبتمبر 2023 . الساعة 19:45 بتوقيت القدس
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"بن غفير" ينفذ جولة استفزازية في حي الطور بالقدس المحتلة (أرشيفية)

اقتحم وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، مساء اليوم السبت، حي "الطور" شرقي القدس المحتلة.

وظهر بن غفير، في مقطع فيديو، وهو يتجول في حي الطور، برفقة عدد من المستوطنين، وبحماية مشدد من شرطة الاحتلال.

ويتعمد بن غفير القيام بجولات استفزازية بين الفينة والأخرى، في المسجد الأقصى، والبلدة القديمة، خاصة قبيل مواسم الأعياد اليهودية، أو عقب تنفيذ عمليات فدائية.

وتتجهّز جماعات "الهيكل" المزعوم لأكبر حشدٍ للمستوطنين، لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، خلال موسم الأعياد اليهودية الذي سينطلق منتصف أيلول/سبتمبر الحالي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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