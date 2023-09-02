بركة يحذر من مغبة تنفيذ قرار بن غفير تقليص "زيارات الأسرى"

حذر عضو قيادة حركة "حماس" في الخارج علي بركة، من "مغبّة تنفيذ قرار الوزير في حكومة الاحتلال بن غفير بتقليص زيارات أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، استمرارا لسياسة التضييق عليهم، باعتباره صاعقاً كفيلا بتفجير الأوضاع فيها".

وأضاف بركة في تصريح صحفي، اليوم السبت، "إننا في حركة حماس ومعنا كل قوى المقاومة الفلسطينية "لن نسمح بتمرير هذه الخطوة الصهيونية القمعية العنصرية، بل سيكون لنا ردود قوية كفيلة بكبح جماح العدو، وتدفيعه أثمانا على استهداف أسرانا الابطال الذين انتزعوا حقوقهم بالدم والعرق، خلال احتجاجاتهم النضالية ضد مصلحة سجون الاحتلال".

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وشدد بركة على أن هذا "القرار العنصري الجديد بخصوصهم، جريمة جديدة وترجمة عملية لساديّة الاحتلال وفاشيّته، لن يسمح شعبنا وقواه الحية بتمريرها".

وأشار إلى أن "ما تم اتخاذه من قرارات صهيونية بحق الأسرى وعائلاتهم وحقوقهم لعبٌ بالنار التي ستحرق من أشعلها، لاسيما وأنها تتزامن مع تفاقم معاناة الأسرى المرضى من الإهمال الطبي، وتركهم يموتون دون تلقي العلاج اللازم".

وطالب بركة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية "للتحرك العاجل لوقف الاجراءات الصهيونية الظالمة بحق أسرانا في سجون الاحتلال الصهيوني" مؤكدا أن "قضية الأسرى والمعتقلين ستبقى على سلم أولوياتنا، فلن يهدأ لنا بال حتى ينعموا بالحرية بين عائلاتهم" .

المصدر / فلسطين أون لاين