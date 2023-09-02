متضررو عدوان جنين: لم نستلم أي أموال من حكومة رام الله

قالت لجنة "متضرري العدوان" على مخيم جنين، إن "كل أموال التبرعات لم تصل للمتضررين بعد أكثر من شهرين على العدوان الإسرائيلي على المخيم".

وبينت اللجنة في بيان اليوم السبت، أنه "ورغم اعتراف حكومة اشتية بأنها جمعت أكثر من 180 مليون دولار لصالح المخيم من عدة دول ومانحين وحملات تبرع أطلقت على مداد الوطن وخارجه، يؤسفنا أن نبلغ العالم وأبناء شعبنا أن كل هذه الأموال التي جمعت ومنها تبرعاتكم لم يصل منها شيء لأهل المخيم".

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وأضافت اللجنة، "لدينا ما يثبت من الوثائق والوعود التي أطلقتها قيادات في الحكومة على مدار الأيام والأسابيع الماضية بتعجيل عملية الإعمار ولكن لا جدوى من هذه الوعود حتى هذه اللحظة".

وأكدت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي بالمطالبة بحقوق المتضررين وبالأموال التي جمعت على جراحهم وأوجاعهم.

وهددت اللجنة "بالخروج في اعتصامات في كافة أنحاء المخيم وإيصال رسالة لكل المانحين والمتبرعين بما حصل وأين ذهبت أموالهم".

وكان مجلس الوزراء في حكومة رام الله، قد صادق في الـ10 من تموز/ يوليو الماضي، على "تشكيل لجنة فنية لإعادة إعمار مدينة جنين ومخيمها، شمال الضفة الغربية".

وشدد رئيس حكومة رام الله، محمد اشتية، على أنه "يتابع مع الحكومة يوميا عمل اللجان المشكلة لمعالجة آثار العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين والمدينة".

وأضاف، كلفنا هذه اللجنة بـ"قيادة مشهد إعادة الإعمار، وتقديم العون للمتضررين، وتم تكليفها بالتنسيق مع وكالة "الأونروا"، ومن يلزم من جميع الهيئات والمؤسسات والأجهزة الفلسطينية في جنين".

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين فجر الثالث من تموز/ يوليو الماضي مدعومة بالطائرات الحربية، واستشهد في الاقتحام، 13 فلسطينيا، بينهم 5 أطفال، فيما أصيب 140 بينهم 30 بحالة خطرة.





المصدر / فلسطين أون لاين