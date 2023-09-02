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استشهاد إمام مسجد في الداخل الفلسطيني بجريمة إطلاق نار

02 سبتمبر 2023 . الساعة 16:17 بتوقيت القدس
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استشهد الشيخ والإمام سامي عبد اللطيف، إمام مسجد قباء في كفر قرع في الداخل الفلسطيني، ظهر اليوم السبت، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار.

وأفادت مصادر محلية، بأن الجريمة وقعت أثناء خروج الشيخ من بيت عزاء في بيت الضيافة في مدينة "كفر قرع" بالقرب من مسجد "الحوارنة" في المدينة، وتعرض لإطلاق نار، وأصيب خلالها بجروح بالغة وأعلن لاحقًا عن استشهاده.

والشيخ سامي من رجال الاصلاح وقيادات الحركة الاسلامية الشمالية (بقيادة الشيخ رائد صلاح) قبل أن تحظرها دولة الاحتلال في 2015، وهو من قادة العمل الإسلامي الذين عملوا بشكل واسع على إحياء المسجد الاقصى والدفاع عنه.

يذكر أن الجريمة تتفشى في المجتمع الفلسطيني في الداخل لوجود عصابات منظمة، تتواطأ معها أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي، بسبب الخدمات التي تقدمها هذه العصابات لجهاز الأمن الداخلي للاحتلال "الشاباك"، كما صرح بعض قادة الشرطة أنفسهم، ووفقا لفلسطيني الداخل أيضا.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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