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إصابات بشرطة الاحتلال بعد اشتباكات عنيفة مع يهود إريتريين في (تل ابيب)

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بالفيديو إصابات بشرطة الاحتلال بعد اشتباكات عنيفة مع يهود إريتريين في (تل ابيب)

02 سبتمبر 2023 . الساعة 15:38 بتوقيت القدس
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إصابات بشرطة الاحتلال بعد اشتباكات عنيفة مع يهود إريتريين في (تل ابيب)

اندلعت مواجهات عنيفة، اليوم السبت، بين شرطة الاحتلال والمئات من طالبي اللجوء الإريتريين في (تل أبيب)، أدت لإصابة 27 عنصر أمن من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتضرر الممتلكات العامة والخاصة.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، أن اشتباكات اندلعت بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي واليهود الأريتريين في (تل أبيب).

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن "عددا من عناصر شرطة الاحتلال أصيبوا خلال الاشتباكات المندلعة مع اليهود الأريتريين في تل أبيب"، مشيرة إلى أن الشرطة ردت بالقنابل الصوتية والضرب بالهراوات.

وذكرت مصادر عبرية بوقوع 130 إصابة 6 منها خطيرة، ودمار كبير جراء المواجهات العنيفة بين شرطة الاحتلال والمئات من طالبي اللجوء الإريتريين.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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