"هيئة الأسرى" تعلن أن الأسير الجريح العواودة يتمتَّع بوضع صحي مستقر

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الشاب محمود أبو شيخة العواودة (20 عامًا)، الذي أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام والمحتجز حاليًّا في قسم العناية بمستشفى "سوروكا"، يتمتَّع بوضع صحي مستقر.

وأوضحت الهيئة، نقلاً عن محاميها كريم عجوة، أن الأسير أبو شيخة قد أصيب في يده اليسرى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وتمَّ إجراء عملية جراحية في منطقة الإصابة.

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وأشارت إلى أن جلسة تمديد توقيفه ستعقد في المحكمة العسكرية في عوفر يوم غدٍ الأحد.

المصدر / فلسطين أون لاين