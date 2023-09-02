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إصابات في أعمال شغب عنيفة في (تل أبيب)

أضرار جسيمة في الممتلكات

بالفيديو إصابات في أعمال شغب عنيفة في (تل أبيب)

02 سبتمبر 2023 . الساعة 13:31 بتوقيت القدس
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آثار الاحتجاجات في (تل أبيب)

أصيب نحو 12 شرطيًّا إسرائيليًا ظهر اليوم السبت، خلال أعمال شغب عنيفة قام بها عمال أجانب من اريتريا في مدينة (تل أبيب) المحتلة.

ووفق ما بث عبر شبكات التواصل الاجتماعي، رشق المتظاهرون في شوارع (تل أبيب) شرطة الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة، فيما قاموا بتخريب الممتلكات وأضرموا النار فيها.

كما وألحق المتظاهرون أضرارًا جسيمة في دوريات شرطة الاحتلال، وأطلق أفراد الأخيرة النار بالهواء من أجل تفريقهم.

وظهر عناصر شرطة الاحتلال في إحدى المقاطع وهم يفرّون من شارع تمَّ قذفهم فيه بالحجارة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #تل أبيب #أعمال شغب #تظاهرة في تل أبيب

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