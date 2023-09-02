منتخب فلسطين للكاراتية يحصد 11 ميدالية في منافسات اليوم الأول لبطولة غرب آسيا

حصد المنتخب الوطني الفلسطيني للكاراتية 11 ميدالية فضية وبرونزية، في اليوم الأول من بطولة غرب آسيا للفئات العمرية، المقامة في العاصمة الأردنية عمّان.

وتألق كل من محمد اسنينة، ومريم بشارات، وبيسان الجعبة، في تحقيق ثلاث فضيات لفلسطين في البطولة، بينما بلغت حصيلة الميداليات البرونزية 8 ميداليات، جاءت عن طريق ماريا محسن، ياسمين ثوابتة، سناء خضير، زكريا عودة، عبد الحليم مبدي، إباء سلامة، سارة خضيرة، عز الدين الشواشرة.

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وتضم البطولة إلى جانب فلسطين، منتخبات: الأردن، السعودية، الإمارات، الكويت، سوريا، اليمن، العراق، عمان، لبنان، البحرين.

وعلى هامش البطولة، شاركت الحكم ضحى بشارات في دورة التحكيم الآسيوية، ونجحت في اجتياز الاختبار لتحصل على شارة التحكيم القارية.

كما شارك محمد البكري، رئيس اتحاد اللعبة، في اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا للكاراتيه، حيث جرى مناقشة واقع اللعبة، وآليات تطوير الاتحادات الأعضاء بجهد وتنسيق مشترك بين الجميع.

ووضع البكري المكتب التنفيذي الحاضرين بصورة رياضة الكاراتيه في فلسطين، وخطط وأهداف الاتحاد للنهوض باللعبة ونشرها وصناعة لاعبين قادرين على المنافسة قاريا ودوليا.

المصدر / فلسطين أون لاين