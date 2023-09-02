الإعلام العبري يكشف النقاب عن كامل إجراءات خطة المتطرّف "بن غفير" ضد الأسرى

نشرت القناة 12، اليوم السبت، قائمة الخطوات التي ينوي وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرّف إيتمار بن غفير، والتي تمَّ اتخاذها ضد الأسرى الفلسطينيين.

وتشمل القائمة بحسب القناة العبرية، بالإضافة إلى تقليص الزيارات للأسرى، إلى زيارة كل شهرين بدل زيارة واحدة كل شهر، تقليص المنتجات في المقصف "الكانتينا"، وتقليص مدة "الفورة".

وبحسب القناة يعتزم بن غفير، المصادقة على هذه الخطوة في مناقشة مجلس الوزراء الأمني السياسي المصغر "الكابينت"، مع جميع الأطراف ذات الصلة.

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ومن الإجراءات التي يريد بن غفير تمريرها، تقليص مدَّة التمشي في ساحات السجن "الفورة"، ووقف الفصل بين التنظيمات في غرف السجون، وتقليص عدد القنوات التلفزيونية، ومنع الأسرى من الطبخ بأنفسهم، وكذلك إلغاء مؤسسة ممثل الأسرى أمام إدارة السجون، وتقليص عدد نواب المتحدث باسم الأسرى، وتقليل وجبات اللحم والحلويات، والمنتجات التي تباع في المقصف.

وأعلن الأسرى الفلسطينيون إضراباً عن الطعام سيبدأ الخميس القادم بعد حوالي أسبوعين من إعلان الوزير المتطرف "بن غفير".

رفض الخطة

وبحسب ما نقل الاعلام العبري، فإن جهاز الأمن العام للاحتلال "الشاباك" وإدارة السجون وجهاز شرطة، ترفض تغيير الأوضاع "دون نقاش منظم".

حتى إنَّ مصادر في المنظومة الأمنية للاحتلال حذَّرت من أن تشديد ظروف الأسرى قد يكون بمثابة “طاقة لفتح ساحة قتال أخرى”.

وأصدر مكتب بنيامين نتنياهو بياناً بشأن إعلان "بن غفير" عن تشديد ظروف الأسرى، وجاء في البيان أنه "لم يتم اتخاذ أي قرار بعد ولن يتم اتخاذه، حتى يتم إجراء المناقشة حول القضية بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية".

المصدر / فلسطين أون لاين