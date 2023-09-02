مركز فلسطين: 510 حالات اعتقال خلال شهر آب بينهم 44 طفلاً، و7 سيدات

سجَّل مركز فلسطين لدراسات الأسرى تصاعدًا في حالات الاعتقال في فلسطين خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، حيث سجَّل مركز فلسطين لدراسات الأسرى اعتقال 510 أشخاص، بما في ذلك 44 طفلاً و7 سيدات.

وأشار المركز في بيان وصل " " إلى أن هذا التصاعد جاء نتيجة لسياسة الاعتقالات التي اتخذتها سلطات الاحتلال بعد سلسلة عمليات المقاومة التي تمَّت في الفترة السابقة والتي أسفرت عن خسائر كبيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح المركز في تقريره الشهري أن مدينة القدس شهدت أعلى نسبة من الاعتقالات بلغت 145 حالة، تلتها مدينة الخليل بـ112 حالة، ومدينة رام الله بـ81 حالة من الاعتقالات.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال زادت من سياسة الاعتقالات في قطاع غزة، حيث تمَّ اعتقال 19 شخصًا خلال شهر آب، بما في ذلك 8 أشخاص عند الحدود الشرقية للقطاع، و11 صيادًا في أثناء عملهم في صيد الأسماك.

وتمَّ الإفراج عن العديد منهم بعد فترة قصيرة من التحقيق، في حين بقيت بعض الحالات تحت الاعتقال.

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وشدَّد المركز على استمرار اعتقال الأطفال والنساء، حيث تمَّ اعتقال 44 قاصرًا، بما في ذلك أطفال من مدينة القدس وسلوان ومخيم عقبة جبر.

واعتقلت أيضًا 7 سيدات، بما في ذلك والدة وشقيقة الشهيد "خالد الزعانين" في بيت حنينا، وتمَّ الإفراج عنهم بعد التحقيق، بالإضافة إلى اعتقال الشقيقتين إيمان ونسرين خميس جهالين في أثناء محاولتهما حماية شقيقهما الصغير من هجوم مستوطنين.

وفيما يتعلق بالمعتقلين الجرحى، تمَّ اعتقال العديد منهم بعد أن تعرَّضوا لإطلاق نار من قِبل المستوطنين، بما في ذلك الجريح عمار عسلية وأبناؤه الأربعة في رام الله، ومحمود أبو شيخه في كرمة جنوب الخليل.

واعتقلت ثلاثة شبان من جنين بعد تعرَّضهم لإطلاق نار قرب حاجز دوتان.

وكما زادت محاكم الاحتلال من إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى، حيث بلغ عددها 360 قرارًا إداريًّا خلال آب، معظمها تجديد لأوامر إدارية سابقة

المصدر / فلسطين أون لاين