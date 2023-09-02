فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عز الدين كنعان.. دماء المتبرع لم تصل أجساد المصابين

الإعلام العبري يكشف النقاب عن كامل إجراءات خطة المتطرّف "بن غفير" ضد الأسرى

الكتلة الإسلامية تواصل الاعتصام في جامعة النجاح لليوم الرابع على التوالي

مركز فلسطين: 510 حالات اعتقال خلال شهر آب بينهم 44 طفلاً و7 سيدات

طارق جمعة.. طفل يمضي نحو حلم الطبيب بعين واحدة

نشطاء ينشرون آخر ما قاله الشاعر الراحل كريم العراقي من على سرير المستشفى

مزرعة مانجا في قلقيلية.. قصة نجاح خلف جدار الفصل العنصري

لجان تحقيق السلطة.. إجراءات شكلية لامتصاص غضب الشارع

مطلوب محاضرين في كليتي العلوم الصحية والاقتصاد والعلوم الإدارية بالجامعة الإسلامية

القدس..إضراب في "جبل المكبّر" رفضاً لانتهاكات الاحتلال بحق المدارس

بالفيديو نشطاء ينشرون آخر ما قاله الشاعر الراحل كريم العراقي من على سرير المستشفى

02 سبتمبر 2023 . الساعة 12:05 بتوقيت القدس
...
الشاعر كريم العراقي يلقي قصيدة من على ظهر سرير المستشفى

نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا مسجَّلًا للشاعر العراقي الكبير الذي رحل فجر أمس الجمعة، كريم العراقي.

ومما هو ملاحظ في المقطع المسجّل أن الشاعر الراحل العراقي قرأ قصيدة قرأها على سرير إحدى مستشفيات العاصمة الإماراتية أبو ظبي والتي مات فيها.

وأثارت وفاة الشاعر كريم العراقي، حزنًا ونعيًا عربيًّا وعراقيًّا، وأشار الناعون إلى ما خلفه في قلوب العراقيين ومحبيه في العالم العربي، واستدعوا أبياتًا من قصائده.

وفي قصيدته التي قرأها على سرير المستشفى قال الشاعر الراحل العراقي:

ضاقت عليَّ  كأنَّها تابوتُ

لكنَّما  يأبى الرجاءُ يموتُ

يا صاحبي إن غبتُ عنكَ مودِّعًا

بعدَ الرَّحيلِ أينفعُ الياقوتُ

أنا أكرهُ الشكوى وأكرهُ أهلَها

والله يشهدُ أنَّني لَصَموتُ

لكنَّما سحقَ الزمانُ مشاعري

وطوى يديَّ بِسحرِهِ هاروتُ

أرأيتَ حيًّا ميِّتًا متماسكًا

متفائلًا.. ولهُ الأماني قوتُ؟؟

هذا أنا سرقَتْ شبابيَ غربتي

وتنكَّرَتْ لي أعينٌ وبيوتُ

وإليكم القصيدة كاملة

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#كريم العراقي #الشاعر كريم العراقي #قصيدة كريم العراقي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة