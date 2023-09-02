نشطاء ينشرون آخر ما قاله الشاعر الراحل كريم العراقي من على سرير المستشفى

نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا مسجَّلًا للشاعر العراقي الكبير الذي رحل فجر أمس الجمعة، كريم العراقي.

ومما هو ملاحظ في المقطع المسجّل أن الشاعر الراحل العراقي قرأ قصيدة قرأها على سرير إحدى مستشفيات العاصمة الإماراتية أبو ظبي والتي مات فيها.

وأثارت وفاة الشاعر كريم العراقي، حزنًا ونعيًا عربيًّا وعراقيًّا، وأشار الناعون إلى ما خلفه في قلوب العراقيين ومحبيه في العالم العربي، واستدعوا أبياتًا من قصائده.

وفي قصيدته التي قرأها على سرير المستشفى قال الشاعر الراحل العراقي:

ضاقت عليَّ كأنَّها تابوتُ

لكنَّما يأبى الرجاءُ يموتُ

يا صاحبي إن غبتُ عنكَ مودِّعًا

بعدَ الرَّحيلِ أينفعُ الياقوتُ

أنا أكرهُ الشكوى وأكرهُ أهلَها

والله يشهدُ أنَّني لَصَموتُ

لكنَّما سحقَ الزمانُ مشاعري

وطوى يديَّ بِسحرِهِ هاروتُ

أرأيتَ حيًّا ميِّتًا متماسكًا

متفائلًا.. ولهُ الأماني قوتُ؟؟

هذا أنا سرقَتْ شبابيَ غربتي

وتنكَّرَتْ لي أعينٌ وبيوتُ

وإليكم القصيدة كاملة

المصدر / فلسطين أون لاين