هنية يشيد بالموقف الرسمي والشعبي الليبي من فلسطين والتطبيع

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، الليلة الماضية السيد محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة، حيث بحثا الموقف الليبي المقدَّر من القضية الفلسطينية بشكل عام والتطبيع بشكل خاص، كما تطرقا إلى الأوضاع والتطورات الميدانية الجارية.

وعبَّر هنية عن تقديره العالي والشعب الفلسطيني ومقاومته لليبيا بكل مكوناتها ومستوياتها إزاء موقفها الرسمي والشعبي في هذه المحطة التي حاول فيها الاحتلال اختراق ثوابتها الرافضة للتطبيع.

اقرأ أيضًا: هنية يهاتف مفتي ليبيا ويشيد بموقف دار الإفتاء الرافض للتطبيع

وقال: "إن الشعب الفلسطيني يعبّر عن ارتياحه وتقديره واعتزازه بهذا الموقف المتميز في ظل موجات التطبيع التي وللأسف تسلَّلت إلى بعض العواصم العربية رغم حجم الرفض الشعبي، معتبرًا أن الموقف الليبي الرافض لهذا الاختراق التطبيعي للمنطقة يمثل إسنادًا قويًّا لقضيتنا ولشعبنا الفلسطيني في مواجهة أشد الحكومات الصهيونية تطرفًا وفاشية في الكيان، ومخططاتها الرامية إلى حسم الصراع وضرب ركائز القضية الفلسطينية".

خطوط حمراء

من جانبه عبَّر رئيس المجلس الأعلى عن موقف ليبيا الثابت من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ورفض كل أشكال التطبيع، مؤكدًا أن ليبيا لن تتجاوز الخطوط الحمر في علاقتها بفلسطين وفي نظرتها للاحتلال.

واستذكر زيارته السابقة إلى قطاع غزة قبل نحو عشرة أعوام وانطباعاته التي ترسَّخت لديه، ومشاعره الجيَّاشة التي حفرت لديه تجاه فلسطين عامَّة وقطاع غزة خاصَّة.

المصدر / فلسطين أون لاين