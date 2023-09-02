هيئة تشجيع الاستثمار تنهي أعمال تدقيق ملفات منحة الاتحاد الأوروبي

أنهت لجنة الحوافز التابعة لهيئة الاستثمار والمدن الصناعية جميع أعمال التدقيق المتعلقة بملفات الطلبات المقدَّمة للهيئة بهدف الحصول على منحة الاتحاد الأوروبي في المرحلة الثانية.

ووافقت اللجنة على دعم وتمويل مجموعة من المصانع بمبلغ منحة مالية غير قابلة للاسترداد، حيث اتَّسم هذا الدعم بتنوعه بين مختلف القطاعات الصناعية، منها صناعة البلاستيك، والصناعات الخشبية، وصناعة الملابس، وصناعات الكرتون، ومجال المطابع.

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يأتي هذا القرار في إطار استكمال المنحة السابقة التي قدَّمها الاتحاد الأوروبي لدعم المصانع والشركات في مدينة غزة الصناعية وتعزيز جاذبيتها كموقع استثماري.

يجدر بالإشارة إلى أن المنحة المخصصة لمدينة غزة الصناعية بلغت مجموعها 7 ملايين يورو، حيث استفاد منها 14 مصنعًا في المرحلة الأولى و6 مصانع في المرحلة الثانية.

المصدر / فلسطين أون لاين