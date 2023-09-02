القدس..إضراب في "جبل المكبّر" رفضاً لانتهاكات الاحتلال بحق المدارس

عمَّ الإضراب صباح اليوم السبت، في بلدة جبل المكبّر بمدينة القدس المحتلة، رفضاً لقرارات الاحتلال الإسرائيلي ومحاولاته المتكررة للتضييق على المدارس الفلسطينية.

ونظَّمت لجنة أولياء الأمور في بلدة جبل المكبر وقفة احتجاجية، أمام مدرسة السواحرة الثانوية، ومدرسة الصلعة الجديدة، رفضاً لقرارات الاحتلال ومحاولاته الحثيثة لأسرلة المنهاج التعليمي الفلسطيني، وخاصة في مدارس مدينة القدس والداخل المحتل، واستهداف كل ما هو فلسطيني لطرده من أرضه ووطنه.

وأعلنت اللجنة، استمرار الإضراب المفتوح في مدرستي السواحرة الثانوية للبنين وابن هيثم الإعدادية للبنين، حتى تحقيق مطالب اللجنة المتعلقة بأبنية المدارس ومواصلات الطلبة

يُذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت مؤخراً، على مشروعي قانون يهدفان إلى زيادة الرقابة على المدارس والمعلمين في القدس والداخل الفلسطيني المحتل.

من جانبهم، أكد مراقبون ومختصون فلسطينيون، على ضرورة حماية المنهاج الفلسطيني الوطني، لمواجهة تهويد التعليم في القدس.

وكان الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، دعا إلى دعم صمود المقدسيين في مواجهة مخطَّطات "أسرلة" التعليم وتغيير وعي الأجيال.

وأشار حمادة إلى أن الاحتلال يستهدف الإنسان المقدسي في التعليم، إلى جانب حربه ضد المسجد الأقصى الأحياء المقدسية.

























المصدر / فلسطين أون لاين