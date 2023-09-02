استطلاع للقناة 12 يكشف عن الشخصية المفضَّلة لدى الإسرائيليين في حكومة نتنياهو

كشفت القناة 12 العبرية، اليوم السبت، عن نتائج استطلاع للرأي أجرته، حول الشخصية المفضَّلة لدى "الجمهور الإسرائيلي" في حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق الاستطلاع، فإن إجابة "الوزير الأفضل" لدى "الجمهور" تعلَّقت لوزير الحرب يوآف غالانت، حيث أجاب 22% بأنه يؤدّي مهامه على أكمل وجه بالنسبة لهم.

اقرأ أيضًا: استطلاع: أكثر من النصف بدولة الاحتلال الإسرائيلي يخشون حربًا أهلية

واحتل موشيه أربيل على 8% من ثقة "الجمهور"، وإيتمار بن غفير ونير بركات على نسبة متساوية وهي 6%.

وأما وزير المالية المتطرّف بتسلئيل سموتريتش فقد حاز على تفضيل الجمهور بنسبة 3% فقط.

يُذكر أن الشخصيات المستطلع عليها في القناة العبرية، جميعها شخصيات متطرفة وتنتهج سياسات عدوانية واسعة تجاه الشعب الفلسطيني وقواه وأسراه ومقدَّساته.

المصدر / فلسطين أون لاين