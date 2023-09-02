حصيلة: 4 شهداء و144 معتقلًا مقدسيًا في أغسطس

أفادت شبكة "القسطل" الإخبارية، بأن أربعة مقدسيين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال آب/ أغسطس الماضي، والتي اعتقلت نحو 144 آخرين، من بينهم 19 قاصرًا.

وأوضحت الشبكة في تقريرنشرته اليوم السبت، أن قوات الاحتلال صعدت خلال الشهر الماضي، من وتيرة اعتداءاتها على المقدسيين من خلال ضربهم واعتقالهم وإبعادهم عن المسجد الأقصى المبارك، مشيرة إلى أن نحو 3,892 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال أغسطس، وأدوا صلوات وطقوسًا توراتية علنية.

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كما أصدرت سلطات الاحتلال قرارات بالإبعاد عن القدس والأقصى بحق 23 مقدسيًا، ومنعت المرابطتين هنادي حلواني، وخديجة خويص من السفر، وفق التقرير ذاته، والذي أكد أن الاحتلال أصدر 7 أحكام بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين، من بينهم 5 فتيان، و6 أحكام بالاعتقال الإداري.

وبالنسبة لعمليات الهدم، أوضحت "القسطل" أن أكثر من 12 عائلة مقدسية حرمتها آليات الاحتلال مساكنها ومصادر رزقها، كما أجبرت سلطات الاحتلال المقدسي محمد القاق على هدم منزله الذي يؤوي 4 أفراد في حي المصرارة بالقدس، والذي يقطنه منذ عام 2014.

هدم مصنع

وفي السياق؛ جرفت أرضًا للمقدسي خالد الزير، وهدمت بركسات وأعمدة خشبية مقامة عليها، في حي العباسية ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وهدمت مصنعًا للطوب في بلدة بدّو شمال غربي القدس.

ورصد التقرير أكثر من 36 نقطة تماس متكررة مواجهات مع قوات الاحتلال في مختلف مناطق القدس وبلداتها، منها: العيساوية، صور باهر، سلوان، حي الشيخ جراح، جبل المكبر والطور.

المصدر / فلسطين أون لاين