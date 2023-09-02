فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

غدًا.. توزيع كوبونات الوكالة الدورة الثالثة الجديدة 2023 على الفئة (1) بغزة.. رابط الفحص

موت أشجار بطرق دولة عربية توقف مسؤولًا عن العمل وتحيله للتحقيق

كهف "أم البلابل".. بنية جمالية خلابة تشكلت عبر ملايين السنين

مشروع "أرض الحمراء".. خطوة إسرائيلية لبناء "الهيكل المزعوم"

روسيا.. زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جزر كوريل

في تحدٍّ للقيود الأمريكية.. "هواوي" تطرح هاتفًا جديدًا بمنافسة "مرعبة"

اللوبي الإسرائيلي وتشويه النشطاء في أوروبا.. أمين أبو راشد نموذج

المعركة القادمة وانهيار منظومة الدفاع

لليوم الثاني على التوالي.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخل قرية برقة شرق رام الله

"بن غفير" الوجه الحقيقي للاحتلال

غدًا.. توزيع كوبونات الوكالة الدورة الثالثة الجديدة 2023 على الفئة (1) بغزة.. رابط الفحص

02 سبتمبر 2023 . الساعة 09:42 بتوقيت القدس
...
غدًا.. توزيع كوبونات الوكالة الدورة الثالثة 2023 على الفئة (1) بغزة.. رابط الفحص

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، البدء بتوزيع المساعدات الغذائية (الكوبونات الموحدة) الدورة الثالثة لعام 2023 في قطاع غزة.

وذلك من خلال موقعها الإلكتروني عبر الإنترنت، بدء الدورة الثالثة من توزيع المساعدات الغذائية – الكوبونة الموحدة- على أسر اللاجئين المتعففين في قطاع غزة، وذلك يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر/أيلول (9) من العام 2023.

وتعتمد الوكالة في عملية توزيع مساعداتها الغذائية -الكوبونة الموحدة- الدورة الحالية والجديدة وفق نظام الفئات، ويستفيد في بداية عمليات التوزيع الكوبونات الأسر التي تتكون من (8) أشخاص وتستمر لعدَّة أيام وتختتم في نهاية عملية التوزيع بالفئة الأخيرة بالأسر التي تتكون من (5) أشخاص.

رابط فحص كوبونات الوكالة الدورة الثالثة لعام 2023 بقطاع غزة.PNG.PNG

ويلغ عدد المستفيدين من كوبونات الوكالة خلال هذه الدورة الثالثة حوالي 1,141,775 لاجئًا ولاجئة، ويتم توزيع هذه الكوبونات في مختلف مناطق قطاع غزة.

تهدف هذه المساعدات إلى تخفيف العبء عن المواطنين الذين يعيشون ضمن الظروف الاقتصادية الصعبة نتيجة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتهيب الأونروا من المستفيدين من كوبونات الدورة الثالثة – الجديدة- لعام 2023 بالتحقق من التواريخ المحددة لاستلام المساعدات من خلال الرابط فحص كوبونة الوكالة 2023 المخصَّص لهذا الغرض، حيث لن يتم إرسال رسائل نصية لهذا الغرض.

رابط الاستعلام عن المساعدات الغذائية الطارئة "كوبونات الوكالة" الدورة الثالثة 2023 للمستفيدين حاليًّا والجدد.. اضــــغط هــــــــــنا

وإليكم تفاصيل الكوبونة الموحدة والتي يحصل عليها الفرد الواحد ضمن الأسرة المستفيدة، كالتالي:

 

كيلو لكل شخص لكل دورة توزيع

السلة الغذائية

25

دقيق

2

أرز

1

زيت دوار الشمس

0.5

سكر

0.8

حليب

1

حمص

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#كوبونات الوكالة 2023 #الدورة الثالثة 2023 #وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة