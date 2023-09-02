غدًا.. توزيع كوبونات الوكالة الدورة الثالثة الجديدة 2023 على الفئة (1) بغزة.. رابط الفحص

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، البدء بتوزيع المساعدات الغذائية (الكوبونات الموحدة) الدورة الثالثة لعام 2023 في قطاع غزة.

وذلك من خلال موقعها الإلكتروني عبر الإنترنت، بدء الدورة الثالثة من توزيع المساعدات الغذائية – الكوبونة الموحدة- على أسر اللاجئين المتعففين في قطاع غزة، وذلك يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر/أيلول (9) من العام 2023.

وتعتمد الوكالة في عملية توزيع مساعداتها الغذائية -الكوبونة الموحدة- الدورة الحالية والجديدة وفق نظام الفئات، ويستفيد في بداية عمليات التوزيع الكوبونات الأسر التي تتكون من (8) أشخاص وتستمر لعدَّة أيام وتختتم في نهاية عملية التوزيع بالفئة الأخيرة بالأسر التي تتكون من (5) أشخاص.

ويلغ عدد المستفيدين من كوبونات الوكالة خلال هذه الدورة الثالثة حوالي 1,141,775 لاجئًا ولاجئة، ويتم توزيع هذه الكوبونات في مختلف مناطق قطاع غزة.

تهدف هذه المساعدات إلى تخفيف العبء عن المواطنين الذين يعيشون ضمن الظروف الاقتصادية الصعبة نتيجة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتهيب الأونروا من المستفيدين من كوبونات الدورة الثالثة – الجديدة- لعام 2023 بالتحقق من التواريخ المحددة لاستلام المساعدات من خلال الرابط فحص كوبونة الوكالة 2023 المخصَّص لهذا الغرض، حيث لن يتم إرسال رسائل نصية لهذا الغرض.

رابط الاستعلام عن المساعدات الغذائية الطارئة "كوبونات الوكالة" الدورة الثالثة 2023 للمستفيدين حاليًّا والجدد.. اضــــغط هــــــــــنا

وإليكم تفاصيل الكوبونة الموحدة والتي يحصل عليها الفرد الواحد ضمن الأسرة المستفيدة، كالتالي:

كيلو لكل شخص لكل دورة توزيع السلة الغذائية 25 دقيق 2 أرز 1 زيت دوار الشمس 0.5 سكر 0.8 حليب 1 حمص

المصدر / فلسطين أون لاين