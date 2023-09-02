موت أشجار بطرق دولة عربية توقف مسؤولًا عن العمل وتحيله للتحقيق

أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت، جاسم الاستاد، قرارًا بإيقاف مدير إحدى الإدارات في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن العمل وإحالته إلى التحقيق.

ووفق الإعلام الكويتي، جاء القرار على خلفية تدهور أوضاع الزراعات التجميلية وموت الأشجار في الشوارع والميادين العامة.

إهمال في الإشراف

وأوضحت هيئة الزراعة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن قرار الإيقاف جاء عن الفترة التي تولَّى خلالها هذا المدير مهام نائب المدير العام لشؤون إحدى قطاعات هيئة الزراعة وما أدَّى إليه ذلك من إهمال في الإشراف والمتابعة لعقود الزراعات التجميلية وفقًا لما ورد بالتقرير النهائي للجنة المشكلة بشأن الكشف على كل مشاريع الزراعات التجميلية.

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وأضافت أن القرار جاء كذلك "وفقًا لما كشفت عنه اللجنة من وجود إهمال وتقصير بالعمل وهدر بالمال العام دون تحقيق النتيجة المنشودة من تلك العقود ولإخلاله بواجباته التي كشفت عنها ملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز متابعة الأداء الحكومي بشأن عقود المشاريع مما أدَّى لسوء خدمات الزراعات التجميلية وعدم مراعاة الدقة في إعداد وثائق المناقصات الخاضعة لإشرافه وتعدد تمديدات العقود لفترات تماثل مدد العقود".

المصدر / وكالات