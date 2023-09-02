روسيا.. زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جزر كوريل

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، جزر الكوريل الواقعة في الشرق الأقصى من روسيا.

وأفادت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، في بيان صحفي، بأن مركز الزلزال وقع على عمق 142 كيلومترًا، دون أن ترد أنباء فورية عما إذا كان قد تسبَّب بوقوع بخسائر بشرية أو مادية.

وتجدر الإشارة، إلى أن الزلازل تضرب بانتظام أجزاء مختلفة من المناطق الواقعة على حزام المحيط الهادئ، من بينها جزر الكوريل؛ نظرًا لوجودها على مناطق تلتقي عندها العديد من الصفائح التكونية، التي تسبب نشاطًا بركانيًّا وزلزاليًّا متكررًا.

المصدر / وكالات