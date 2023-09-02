في تحدٍّ للقيود الأمريكية.. "هواوي" تطرح هاتفًا جديدًا بمنافسة "مرعبة"

أطلقت شركة "هواوي" هاتفها الجديد (Mate 60 Pro) بإمكانات فائقة تتحدَّى القيود الأميركية على التكنولوجيا، لكنها اكتفت بطرحه في المتاجر الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

وبسبب إمكانات الهاتف الجديد أثار دهشة وإعجاب مستخدمي الهواتف الفائقة التي تشير إلى محاولات الشركة العودة إلى المنافسة من جديد.

ويحتوي الهاتف على شاشة مقاس 6.82 بوصة من نوع "LTPO OLED" بحواف ضئيلة للغاية، ومعدَّل تحديث 120 هيرتز.

غطاء زجاجي

ويغطى ظهر الهاتف من زجاج "Huawe Kunlun 2" الواقي من الصدمات والخدوش، فضلاً عن إطار معدني لحماية الهاتف من الأتربة والمياه بتقييم "IP68".

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وتخلَّت الشركة الصينية بالكامل في تصميم الشاشة عن الـ"نوتش"، الذي كان يتضمن مستشعرات الكاميرا الأمامية وسماعة المكالمات، واستحدثت بدلاً منها 3 نقاط متجاورة بها مختلف المستشعرات.

أما عن نظام الهاتف فهو يعمل الهاتف بنظام التشغيل الخاص بالشركة "Harmony 4.0"، وكذلك المعالج الخاص بها "Kirin 9000S" المصنع بتقنية "5 نانومتر" المتطورة.

كما ويحتوي على ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة داخلية متنوعة السعة بين 256 و512 جيجابايت و1 تيرابايت.

إمكانات مرعبة

وأفادت الشركة، عبر موقعها الالكتروني، بأن الهاتف يمكنه بإمكانات "مرعبة" الاتصال بالأقمار الاصطناعية في حالات الطوارئ، اعتماداً على نظام للذكاء الاصطناعي Lingxi AI وشريحة تحمل نفس الاسم، ويمكن للمستخدم الاتصال خلال وجوده في أماكن تحت الأرض، مثل قطارات الأنفاق وأماكن صف السيارات تحت الأرض.

ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية مزودة بـ3 عدسات، الأولى 50 ميجابكسل بزاوية تصوير واسعة وفتحة عدسة متغيرة بين f/1.4 وf/4.0 وتركيز تلقائي مرحلي PDAF وتركيز تلقائي ليزري وثبات بصري OIS.

والثانية 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/3.5 مخصصة للتكبير بـ3.5 مستوى تكبير بصري.

والثالثة بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2 وزاوية تصوير واسعة 120 درجة، مع إمكانات تصوير فيديو بجودة تصل إلى 4k بمعدَّل 60 إطاراً في الثانية الواحدة، مع ميزة التصوير بالحيز الديناميكي HDR.

الكاميرا الأمامية والبطارية

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 13 ميجابكسل ومزودة بمستشعر توقيت الطيران Time Of Flight لالتقاط أبعاد العناصر عن الكاميرا في المشاهد أمامها، وهو مستشعر يستخدم في التقاط بصمات الوجه بدقة فائقة لاستخدامها في تأمين هاتف المستخدم.

ويعمل الهاتف ببطارية 5000 مللي أمبير وبسرعة شحن سلكي 88 وات ولاسلكي 50 وات وشحن عكسي 20 وات.

الهاتف الجديد متوفر في الصين بسعر يبدأ من 6999 يوان (حوالى 960 دولاراً).

المصدر / وكالات