فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

غدًا.. توزيع كوبونات الوكالة الدورة الثالثة الجديدة 2023 على الفئة (1) بغزة.. رابط الفحص

موت أشجار بطرق دولة عربية توقف مسؤولًا عن العمل وتحيله للتحقيق

كهف "أم البلابل".. بنية جمالية خلابة تشكلت عبر ملايين السنين

مشروع "أرض الحمراء".. خطوة إسرائيلية لبناء "الهيكل المزعوم"

روسيا.. زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جزر كوريل

في تحدٍّ للقيود الأمريكية.. "هواوي" تطرح هاتفًا جديدًا بمنافسة "مرعبة"

اللوبي الإسرائيلي وتشويه النشطاء في أوروبا.. أمين أبو راشد نموذج

المعركة القادمة وانهيار منظومة الدفاع

لليوم الثاني على التوالي.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخل قرية برقة شرق رام الله

"بن غفير" الوجه الحقيقي للاحتلال

بحرية الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في بحر شمال غزة

02 سبتمبر 2023 . الساعة 08:45 بتوقيت القدس
...
بحرية الاحتلال قبالة شواطئ غزة

قالت لجان الصيادين الفلسطينيين بغزة، إن بحرية الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت صباح اليوم السبت، بنيران أسلحتها الرشاشة مراكب الصيادين.

وأوضحت لجان الصيادين في تصريح مقتضب، أن استهداف بحرية الاحتلال جاء في بحر منطقة الواحة شمال قطاع غزة.

اقرأ أيضًا: تقرير صيادو غزة.. زوارق الاحتلال تحوِّل مساحة رزقهم إلى ساحة حرب

والإثنين الماضي، اعتقلت بحرية الاحتلال، خمسة صيادين في بحر شمال قطاع غزة، وصادرت مراكبهم ونقلتهم لميناء أسدود.

وتتعمَّد بحرية الاحتلال ملاحقة الصيادين في بحر غزة، وذلك تفعيلًا لحالة الحصار المطبقة على القطاع، والعمل على فرض ظروف قاسية على واقع الصيادين بشكل خاص.

المصدر / فلسطين أون لاين
#صيادين #بحرية الاحتلال #صيادو غزة #قطاع الصيد في غزة #الصيادين في غزة #ملاحقة الصيادين في غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة