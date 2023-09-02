بحرية الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في بحر شمال غزة

قالت لجان الصيادين الفلسطينيين بغزة، إن بحرية الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت صباح اليوم السبت، بنيران أسلحتها الرشاشة مراكب الصيادين.

وأوضحت لجان الصيادين في تصريح مقتضب، أن استهداف بحرية الاحتلال جاء في بحر منطقة الواحة شمال قطاع غزة.

اقرأ أيضًا: تقرير صيادو غزة.. زوارق الاحتلال تحوِّل مساحة رزقهم إلى ساحة حرب

والإثنين الماضي، اعتقلت بحرية الاحتلال، خمسة صيادين في بحر شمال قطاع غزة، وصادرت مراكبهم ونقلتهم لميناء أسدود.

وتتعمَّد بحرية الاحتلال ملاحقة الصيادين في بحر غزة، وذلك تفعيلًا لحالة الحصار المطبقة على القطاع، والعمل على فرض ظروف قاسية على واقع الصيادين بشكل خاص.

المصدر / فلسطين أون لاين