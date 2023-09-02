لليوم الثاني على التوالي.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخل قرية برقة شرق رام الله

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق قرية برقة شرق مدينة رام الله، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وبحسب مصادر محلية، يواصل جيش الاحتلال حصار قرية برقة قضاء رام الله ويغلق مداخلها، ويمنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.

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ويوم أمس الجمعة نفذت قوات الاحتلال عمليات تمشيط واسعة في القرية، والبلدات والقرى المجاورة.

المصدر / فلسطين أون لاين