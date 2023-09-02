الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

توقَّعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، صيفيًّا عاديًّا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح حول المعدَّل العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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طقس السبت 2 سبتمبر

وهذه الليلة: يكون الجو لطيفًا في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الأحد 3 سبتمبر

ويوم غدٍ الأحد، يكون الجو صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة، لتبقى حول المعدَّل العام والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الأحد 4 سبتمبر

والإثنين المقبل، يكون الجو حارًّا نسبيًّا إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من المعدَّل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الإثنين 5 سبتمبر

فيما يكون الجو، الثلاثاء، حارًّا إلى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من المعدَّل العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذَّرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل الضباب، وتدنّي مدى الرؤية الأفقية.

المصدر / فلسطين أون لاين