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جوردي ألبا يعلن اعتزاله دولياً

01 سبتمبر 2023 . الساعة 23:38 بتوقيت القدس
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جوردي ألبا يعلن اعتزاله دولياً

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم الجمعة، أن المدافع الإسباني لاعب إنتر ميامي الأميركي جوردي ألبا، اعتزل اللعب دوليا.

وكان الظهير الأيسر السابق لنادي برشلونة، قائداً لمنتخب "لاروخا" الذي ظفر بدوري الأمم الأوروبية في حزيران/يونيو الماضي.

وشارك ألبا للمرة الأولى مع إسبانيا في العام 2011، ولعب 92 مباراة مع منتخب بلاده، سجل خلالها تسعة أهداف.

وأحرز اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً، هدفاً لإسبانيا في الفوز على إيطاليا في نهائي كأس أوروبا 2012، ما ساعد "لا روخا" على الاحتفاظ باللقب.

وكتب الاتحاد الإسباني في بيان "من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لدينا امتنان أبدي لهذا المسار الرائع، شكراً لك جوردي".

ولدى إسبانيا بدائل عدّة للاستعانة بها في مركز الظهير الأيسر، من بينها لاعب برشلونة أليخاندرو بالدي، الذي أخذ مكان ألبا على مستوى النادي.

المصدر / فلسطين اونلاين
#برشلونة #منتخب إسبانيا #جوردي ألبا #انتر ميامي

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