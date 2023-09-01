فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في أريحا

جوردي ألبا يعلن اعتزاله دولياً

للمرة الأولى.. مساجد نيويورك ترفع أذان الجمعة عبر المكبرات

تشلسي يضم الواعد بالمر من مانشستر سيتي

4 شهداء و36 مواجهة و12 هدمًا و144 اعتقالًا في القدس خلال أغسطس

رونالدو في تشكيلة منتخب البرتغال مجدداً

"البرغوثي": الأسرى سيكسرون شوكة "بن غفير" وسيفشلون قراراته

ليفربول يرفض عرضا لبيع محمد صلاح بـ189مليون دولار

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد 3 سبتمبر

رسمياً: فاتي من برشلونة إلى برايتون على سبيل الإعارة

3892 مستوطنًا اقتحم الأقصى 

4 شهداء و36 مواجهة و12 هدمًا و144 اعتقالًا في القدس خلال أغسطس

01 سبتمبر 2023 . الساعة 22:37 بتوقيت القدس
...

شهد شهر أغسطس/آب الماضي انتهاكاتٍ عديدة نفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق مدينة القدس والمقدسيين، من قتلٍ وهدمٍ واعتقالاتٍ وإبعادات ومنع من السفر. 

وارتقى خلال شهر أغسطس أربعة مقدسيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وهم قصي الولجي وحمزة أبو سنينة وخالد زعانين ومهند المزراعة. 

وخلال الشهر الماضي اقتحم 3892 مستوطنًا المسجد الأقصى المبارك، وأدّوا طقوسًا تلمودية ونفذوا جولاتٍ استفزازية بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. 

وأبعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي 23 مواطنًا معظمهم عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وكان من بينهم إبعادان عن بلدة أبو ديس طالا الشابتين الفلسطينيتين براءة فقها وبتول دار عاصي، منعًا لهما من استكمال دراستهما في جامعة القدس. 

وأصدرت سلطات الاحتلال 21 قرارًا بالحبس المنزلي ضد المقدسيين، في حين اعتقلت قوات الاحتلال 144 مقدسيًا خلال شهر أغسطس، من ضمنهم 120 رجلًا و19 قاصرًا وخمس نساء، منهم ثماني حالات اعتقالٍ فعلي، كما أصدر الاحتلال ستة أحكام بالاعتقال الإداري.

وحرمت آليات الاحتلال 12 عائلة مقدسية من مساكنها ومصادر رزقها الآمنة. 

واندلعت في الشهر الماضي أكثر من 36 مواجهة في نقاط التماس في نقاط مختلفة. 

وأصدرت سلطات الاحتلال قراري منع سفر، بحق المرابطتين هنادي الحلواني، وخديجة خويص.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #القدس #اعتقالات #اقتحام الأقصى #شهداء #تهويد القدس #تدنيس الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة