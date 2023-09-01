4 شهداء و36 مواجهة و12 هدمًا و144 اعتقالًا في القدس خلال أغسطس

شهد شهر أغسطس/آب الماضي انتهاكاتٍ عديدة نفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق مدينة القدس والمقدسيين، من قتلٍ وهدمٍ واعتقالاتٍ وإبعادات ومنع من السفر.

وارتقى خلال شهر أغسطس أربعة مقدسيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وهم قصي الولجي وحمزة أبو سنينة وخالد زعانين ومهند المزراعة.

وخلال الشهر الماضي اقتحم 3892 مستوطنًا المسجد الأقصى المبارك، وأدّوا طقوسًا تلمودية ونفذوا جولاتٍ استفزازية بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأبعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي 23 مواطنًا معظمهم عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وكان من بينهم إبعادان عن بلدة أبو ديس طالا الشابتين الفلسطينيتين براءة فقها وبتول دار عاصي، منعًا لهما من استكمال دراستهما في جامعة القدس.

وأصدرت سلطات الاحتلال 21 قرارًا بالحبس المنزلي ضد المقدسيين، في حين اعتقلت قوات الاحتلال 144 مقدسيًا خلال شهر أغسطس، من ضمنهم 120 رجلًا و19 قاصرًا وخمس نساء، منهم ثماني حالات اعتقالٍ فعلي، كما أصدر الاحتلال ستة أحكام بالاعتقال الإداري.

وحرمت آليات الاحتلال 12 عائلة مقدسية من مساكنها ومصادر رزقها الآمنة.

واندلعت في الشهر الماضي أكثر من 36 مواجهة في نقاط التماس في نقاط مختلفة.

وأصدرت سلطات الاحتلال قراري منع سفر، بحق المرابطتين هنادي الحلواني، وخديجة خويص.

المصدر / فلسطين أون لاين