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رونالدو في تشكيلة منتخب البرتغال مجدداً

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رونالدو في تشكيلة منتخب البرتغال مجدداً

01 سبتمبر 2023 . الساعة 22:34 بتوقيت القدس
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رونالدو في تشكيلة منتخب البرتغال مجدداً

اختير نجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو مجدداً الجمعة، في تشكيلة منتخب البرتغال التي تخوض مواجهتي سلوفاكيا ولوكسمبورغ ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024.

وتتصدر البرتغال بطلة أوروبا السابقة المجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة لنهائيات العام المقبل في ألمانيا.

وتواجه "برازيل أوروبا" منتخب سلوفاكيا في براتيسلافا الجمعة المقبل، قبل أن تستضيف لوكسمبورغ بعدها بثلاثة أيام.

وقال مدرب منتخب البرتغال الإسباني روبرتو مارتينيس عن رونالدو الذي سجل خمسة أهداف في أربع مباريات بالتصفيات حتى الآن، إنه "لاعب شارك في 200 مباراة، هذا شيء فريد من نوعه. يمكنني أن أخبركم أنني سعيد جداً بوجود كريستيانو رونالدو في فريقي".

كما ضمّ مارتينيس لاعبي خط الوسط اللذين يشاركان في الدوري السعودي أيضاً، أوتافيو من النصر وروبن نيفيش من الهلال، واستدعى ظهير ولفرهامبتون الإنكليزي توتي للمرة الأولى.

المصدر / فلسطين اونلاين
#رونالدو #منتخب البرتغال

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