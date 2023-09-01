ليفربول يرفض عرضا لبيع محمد صلاح بـ189مليون دولار

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، الجمعة، أن نادي ليفربول الإنجليزي رفض عرضا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني (نحو 189مليون دولار) قدمه نادي اتحاد جدة السعودي لضم مهاجمه الدولي المصري محمد صلاح .

وذكرت الشبكة عبر موقعها الإلكتروني، أنه لا يستبعد عودة النادي السعودي بعرض محسّن رغم رفض العرض الأولي بقيمة 100مليون جنيه إسترليني (نحو 126 مليون دولار) الذي ارتفع إلى 150 مليون جنيه إسترليني قبل ساعات من غلق باب الانتقالات في الدوري الإنجليزي.

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ووفقا لتأكيدات أحد المصادر لقناة "سكاي سبورتس"، لم تسمّه، ألمح إلى أن اتحاد جدة مستعد لدفع 200 مليون جنيه إسترليني (نحو 252 مليون دولار) لضم اللاعب لصفوفه، وأنه متمسك بإتمام الصفقة.

فيما لم يصدر تعليق فوري رسمي من ليفربول أو اتحاد جدة بالخصوص.

المصدر / فلسطين أون لاين