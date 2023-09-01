رسمياً: فاتي من برشلونة إلى برايتون على سبيل الإعارة

سجّل نادي برايتون الإنكليزي انتقالاً جيداً الجمعة، عندما تعاقد مع نجم برشلونة المهاجم الإسباني الشاب أنسو فاتي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وكان فاتي يعتبر أحد أكثر المواهب الواعدة في أوروبا عندما ظهر على الساحة مع برشلونة قبل أربع سنوات.

لكن المهاجم البالغ من العمر 20 عاماً تراجع في ترتيب مهاجمي العملاق الإسباني مؤخراً، واختار بشكل مفاجئ الانتقال إلى ملعب "أميكس" في محاولة لإحياء مسيرته.

وقال المدرب الإيطالي لبرايتون روبرتو دي زيربي إن "هذا اتفاق عظيم لنا جميعاً. أنا متأكد من أن أنسو سيساعدنا في الوصول إلى هدف جديد ويمكننا مساعدته على العودة إلى المستوى الذي يستحقه".

ويمثّل توقيع فاتي دفعة كبيرة لبرايتون الذي سيخوض الغمار الأوروبية للمرة الأولى بعد تأهله إلى الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وبعد ضمّه من إشبيلية عندما كان يبلغ من العمر 10 سنوات في العام 2012، أصبح فاتي ثاني أصغر لاعب في برشلونة على الإطلاق، عندما شارك كبديل ضد ريال بيتيس في العام 2019. وبعد ستة أيام، أصبح أصغر هداف لبرشلونة عندما سجّل في مرمى أوساسونا.

وفي أيلول/سبتمبر 2019، أصبح أصغر لاعب لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا، وهدفه ضد إنتر الإيطالي في كانون الأول/ديسمبر من ذلك العام، جعله أصغر هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

خاض فاتي 36 مباراة في الدوري الإسباني الموسم الماضي مع برشلونة، عندما حقق النادي الكاتالوني لقبه الأول خلال أربع سنوات.

ولد فاتي في غينيا بيساو، وساعد إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية في وقت سابق من هذا العام، كما سجّل ظهوراً في مونديال قطر 2022.

ويرتبط فاتي بعقد مع برشلونة حتى العام 2027، ولديه شرط جزائي بقيمة مليار يورو.

وأكد برشلونة أن صفقة الإعارة إلى برايتون، لا تتضمن خيار الانتقال الدائم.

المصدر / فلسطين اونلاين