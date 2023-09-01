إصابة مستوطنَين في 22 عملًا مقاومًا بالضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وسجلت 22 عملاً مقاوماً، أسفرت عن وقوع إصابتين في صفوف المستوطنين.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" أربع عمليات إطلاق نار، وحالتي إلقاء عبوات ناسفة، وحالة إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، وتصديًا للمستوطنين وحالة تحطيم مركبات للمستوطنين، و13 مواجهة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

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واستهدف المقاومون قوات الاحتلال المتوغلة في عقابا في طوباس، وأمطروها بوابلٍ من الرصاص والعبوات الناسفة، بالتزامن مع مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال، تخللها عمليات إلقاء حجارة.

وشهدت بلدة سلوان بالقدس المحتلة مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال، تخللها إلقاء حجارة صوب قوات الاحتلال وتحطيم مركبات المستوطنين ما أدى لإصابة مستوطنَين.

وفي رام الله، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في دير عمار ودير دبوان، تخللها إلقاء حجارة صوب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأطلق مقاومون النار صوب جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين على حاجز برطعة في جنين.

كما استهدف المقاومون قوات الاحتلال في المساكن الشعبية بصلياتٍ من الرصاص، كما اندلعت مواجهات في البلدة، وفي كل من بيتا وقريوت وبيت دجن، في مدينة نابلس.

وألقى الشباب الثائر الحجارة خلال مواجهات اندلعت في كفر قدوم والحاجز الجنوبي في قلقيلية، كما شهدت كل من حوسان في بيت لحم والبلدة القديمة في الخليل مواجهات تخللها عمليات إلقاء حجارة صوب جنود الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين