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سبب غياب وادي وصالح عن الفدائي

01 سبتمبر 2023 . الساعة 21:17 بتوقيت القدس
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سبب غياب وادي وصالح عن الفدائي
غزة/ وائل الحلبي:

شهدت قائمة المنتخب الوطني الذي يستعد لمواجهة منتخبا عُمان وفيتنام، غياب الثنائي محمود وادي ومحمد صالح بناء على رغبتهما.

وتواصل الجهاز الإداري للمنتخب مع وادي الذي انضم قبل عدة أيام إلى فريق المقاولون العرب على سبيل الإعارة من بيراميدز، إلا أن تأخر نهاية الموسم في الدوري المصري تسبب في تعطيل انطلاقه بالتوقيت المعتاد لكافة البطولات العربية والدولية.

وأكد مصدر موثوق أن وادي لم يتواجد في قائمة المنتخب بسبب عدم اكتمال جاهزيته، خاصة وأن غالبية فرق الدوري المصري بدأت تدريباتها قبل فترة قصيرة، وأن غيابه عن القائمة لم يأتي بسبب استبعاده من الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

وأوضح المصدر أن صالح هو الأخر لن يكون متواجدا مع المنتخب نظرا لعدم تحديد وجهته القادمة بعد رحيله عن الاتحاد السكندري مع نهاية الموسم الماضي.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض مباراتين تجريبيتين أمام عُمان وفيتنام في اطار تحضيراته للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 والمقرر انطلاقها في شهر نوفمبر القادم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الفدائي #محمود وادي #محمد صالح

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