خدمات خانيونس وبيت حانون الأهلي يعودان لسكة الانتصارات

غزة/ وائل الحلبي:

حقق فريقا خدمات خانيونس وبيت حانون الأهلي الفوز في افتتاح مباريات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى، التي انطلقت منافساتها اليوم الجمعة.

خدمات خانيونس استعاد نغمة الانتصارات مجددا بفوزه الكبير على أهلي النصيرات بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب خانيونس.

الفوز رفع رصيد أصحاب الأرض إلى 6 نقاط، وتوقف رصيد أهلي النصيرات عند نقطة واحدة.

سجل أهداف خدمات خانيونس: محمد أبو سبلة ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق (15+57+88) وأحمد العمواسي (39) وشحدة أبو سحلول (90+6).

بدوره عاد بيت حانون الأهلي بفوز ثمين من أمام اتحاد دير البلح بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الدرة.

الحوانين رفعوا رصيدهم بهذا الفوز إلى 6 نقاط، وتوقف رصيد اتحاد دير البلح عند 9 نقاط.

ويدين بيت حانون بهذا الفوز للاعبه معاذ أبو زيد صاحب هدف المباراة الذي سجله في الدقيقة (20).

المصدر / فلسطين أون لاين