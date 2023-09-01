لبنان.. أزمة الكهرباء في مخيم "البداوي" تزيد مرارة اللجوء

نظّم العشرات من اللاجئين الفلسطينيين، في مخيم "البداوي" في مدينة طرابلس شمال لبنان، اليوم الجمعة، وقفات تنديداً واحتجاجاً باستمرار انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من أحياء المخيم منذ ما يزيد عن أربعة أشهر.

وطالب اللاجئون بـضرورة التحرك السريع لمعالجة هذه الأزمة، وإصلاح الأعطال، ووضع حل جذري ونهائي لهذه الأزمة.

وقالت مصادر محلية، إن عشرات العائلات الفلسطينية حُرِمت من التغذية الكهربائية الحكومية جراء تهتّك في الكابلات الكهربائية، واحتراق عدد من المحولات منذ ما يزيد عن أربعة أشهر، دون تدخل أيٍّ من المعنيين لإصلاح الأمر.

وأشارت المصادر، إلى أن المحوّل الكهربائي الرئيسي انفجر قبل أشهر، وجرى تبديله قبل فترة، إلا أنه احترق من جديد، إضافةً إلى سرقة طالت الكابلات مما عقّد الأزمة أكثر فأكثر.

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ولفتت المصادر، إلى أن أزمة انقطاع الكهرباء عن عدد من أحياء المخيم متواصلة منذ سنوات، جرّاء عدم قدرة المحولات تحمّل السحب الكبير بسبب اكتظاظ اللاجئين الفلسطينيين القاطنين تلك المناطق، وأيضاً في ظل عدم تركيب معدات تناسب كمية الاستهلاك الكهربائي.

وفي هذا السياق، قال اللاجئة الفلسطينية، سميرة الشناوي، إحدى المشاركات في الوقفات، إن انقطاع التيار الكهربائي في عدد من أحياء مخيم "البداوي" فاقم معاناة اللاجئين الفلسطينيين "الذين يعانون أساساً من الفقر المدقع، واليأس والإحباط، ومرارة اللجوء والحرمان، وغياب مقومات الحياة الكريمة".

وأضافت الشناوي أن "مطالب الأهالي هي أن تعود تغذية التيار الكهربائي للأحياء كما كانت عليه في السابق، مساواةً ببقية المناطق"، مشيرةً إلى "انقطاع التيار الكهربائي عن المنازل منذ شهر رمضان المنصرم (نيسان/أبريل الماضي)".

واعتبرت الشناوي أن "أبرز التحديات والمعاناة التي يعيشها الأهالي في هذه الفترات، هي ارتفاع فاتورة اشتراك المولدات الكهربائية الخاصة، نتيجة الاعتماد الكامل عليها في ظل غياب التغذية الكهربائية الحكومية".

ويقع مخيم البداوي على مرتفع يطل على مدينة طرابلس، وله مدخلان رئيسان: الجنوبي من جهة طرابلس القبة، والشمالي على طريق البداوي الجبل المطل على مدينة البداوي، ويقسّم المخيم إلى أربعة قطاعات (أ، ب، ج، د) يتوزع عليها السكان، الذين يبلغ عددهم حوالي 18 ألف نسمة.

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة "أونروا" في لبنان، حوالي 450 ألفا، يعيش معظمهم في 12 مخيما رسميا للاجئين الفلسطينيين.

المصدر / قدس برس