فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

غدًا.. توزيع كوبونات الوكالة الدورة الثالثة الجديدة 2023 على الفئة (1) بغزة.. رابط الفحص

موت أشجار بطرق دولة عربية توقف مسؤولًا عن العمل وتحيله للتحقيق

كهف "أم البلابل".. بنية جمالية خلابة تشكلت عبر ملايين السنين

مشروع "أرض الحمراء".. خطوة إسرائيلية لبناء "الهيكل المزعوم"

روسيا.. زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جزر كوريل

في تحدٍّ للقيود الأمريكية.. "هواوي" تطرح هاتفًا جديدًا بمنافسة "مرعبة"

اللوبي الإسرائيلي وتشويه النشطاء في أوروبا.. أمين أبو راشد نموذج

المعركة القادمة وانهيار منظومة الدفاع

لليوم الثاني على التوالي.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخل قرية برقة شرق رام الله

"بن غفير" الوجه الحقيقي للاحتلال

الحركة الأسيرة: قرارات "بن غفير" بحق الأسرى لعب بالنار

01 سبتمبر 2023 . الساعة 18:11 بتوقيت القدس
...
بن غفير في زيارته لأحد السجون مطلعا على إجراءات القمع بحق الأسرى

قالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، إن ما تمَّ اتخاذه من قرارات من قِبل المدعو "بن غفير" بحق الأسرى وعائلاتهم وحقوقهم إنما هو لعبٌ بالنار التي ستحرق من أشعلها.

وشدَّدت في بيان تلقى موقع "" نسخة عنه، على أن  "ردَّنا خلال الأيام القادمة على هذه الإجراءات سيثبت للقاصي والداني أنه ليس في هذا الشعب من سيرفع رايةً بيضاء".

اقرأ أيضًا: وزارة الأسرى: قرار تقليص زيارة أهالي الأسرى تطور خطير

وقالت الحركة: "نُعاهد أبناء شعبنا بأن نكون على عهدهم بنا وعلى عهد شهدائنا الأبرار جنودًا أوفياء في التصدّي لهذا المحتل الغاصب، وسنقاتل هذا العدو بوحدتنا الوطنية وإرادتنا وعزيمتنا، وترقبوا الإعلان عن معركتنا وردنا خلال الأيام القادمة".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#فلسطين #الأسرى #الاحتلال الإسرائيلي #الحركة الوطنية الأسيرة #بن جفير

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة