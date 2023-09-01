فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لبنان.. أزمة الكهرباء في مخيم "البداوي" تزيد مرارة اللجوء

"القسام" تصرح حول تصدي مجاهديها لتوغل قوات الاحتلال في طوباس

قرار فاشي جديد والأسرى يتأهبّون للرّد وإحباط مخططات "بن غفير"

الحركة الأسيرة: قرارات "بن جفير" بحق الأسرى لعب بالنار

إصابات إثر قمع الاحتلال تظاهرة شرق مدينة غزة

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية

هنية يهاتف مفتي ليبيا ويشيد بموقف دار الإفتاء الرافض للتطبيع

حماس تحذر من مخططات الاحتلال التهويدية للأقصى خلال الأعياد اليهودية

الاحتلال يصدر قرارا بهدم منزل الشهيد القسامي معاذ المصري

حماس: تقليص زيارات الأسرى سلوك فاشي لن يكسر من عزيمة أبطالنا في السجون

الحركة الأسيرة: قرارات "بن جفير" بحق الأسرى لعب بالنار

01 سبتمبر 2023 . الساعة 18:11 بتوقيت القدس
...
بن غفير في زيارته لأحد السجون مطلعا على إجراءات القمع بحق الأسرى

قالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، إن ما تم اتخاذه من قرارات من قبل المدعو "بن جفير" بحق الأسرى وعائلاتهم وحقوقهم إنما هو لعبٌ بالنار التي ستحرق من أشعلها.

وشددت في بيان تلقى موقع نسخة عنه، على أن  "ردنا خلال الأيام القادمة على هذه الإجراءات سيثبت للقاصي والداني أنه ليس في هذا الشعب من سيرفع رايةً بيضاء".

وقالت: "نُعاهد أبناء شعبنا بأن نكون على عهدهم بنا وعلى عهد شهدائنا الأبرار جنودًا أوفياء في التصدي لهذا المحتل الغاصب، وسنقاتل هذا العدو بوحدتنا الوطنية وإرادتنا وعزيمتنا، وترقبوا الإعلان عن معركتنا وردنا خلال الأيام القادمة".

اقرأ أيضا: وزارة الأسرى: قرار تقليص زيارة أهالي الأسرى تطور خطير

المصدر / فلسطين أون لاين
#فلسطين #الأسرى #الاحتلال الإسرائيلي #الحركة الوطنية الأسيرة #بن جفير

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة