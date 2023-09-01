الحركة الأسيرة: قرارات "بن جفير" بحق الأسرى لعب بالنار

قالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، إن ما تم اتخاذه من قرارات من قبل المدعو "بن جفير" بحق الأسرى وعائلاتهم وحقوقهم إنما هو لعبٌ بالنار التي ستحرق من أشعلها.

وشددت في بيان تلقى موقع نسخة عنه، على أن "ردنا خلال الأيام القادمة على هذه الإجراءات سيثبت للقاصي والداني أنه ليس في هذا الشعب من سيرفع رايةً بيضاء".

وقالت: "نُعاهد أبناء شعبنا بأن نكون على عهدهم بنا وعلى عهد شهدائنا الأبرار جنودًا أوفياء في التصدي لهذا المحتل الغاصب، وسنقاتل هذا العدو بوحدتنا الوطنية وإرادتنا وعزيمتنا، وترقبوا الإعلان عن معركتنا وردنا خلال الأيام القادمة".

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المصدر / فلسطين أون لاين