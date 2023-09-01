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إصابات إثر قمع الاحتلال تظاهرة شرق مدينة غزة

01 سبتمبر 2023 . الساعة 17:03 بتوقيت القدس
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إصابات إثر قمع الاحتلال تظاهرة شرق مدينة غزة (أرشيفية)

أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين، ظهر اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات التي اندلعت بعد قمعها للمتظاهرين شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار وقنابل الغاز بشكل كثيف تجاه الشبان المتظاهرين بمنطقة "ملكة" شرقي مدينة غزة، مما أدى لإصابة عدد من الشبان بالرصاص وقنابل الغاز بشكل مباشر بينهم أحد حماة الثغور.

وأشارت أن الشبان رفعوا الأعلام الفلسطينية، وتمكنوا من قص السياج الأمني الفاصل شرق غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة عن إصابة مواطنين بجراح مختلفة بالأقدام أحدهما بعيار ناري وآخر بعيار مطاطي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة.

ويشارك المواطنون في قطاع غزة، بفعاليات شعبية في مختلف المحافظات عند السياج الأمني الفاصل شرق القطاع؛ نصرة للقدس والضفة الغربية ودعما لمقاومتها في وجه الاحتلال والمستوطنين.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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