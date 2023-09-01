إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية

أصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال واستهداف مركبات المستوطنين في عدة مناطق بالضفة الغربية بمسيرات مناهضة للاستيطان.

ففي نابلس، أدى عشرات المواطنين صلاة الجمعة بالقرب من جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب المدينة، وأعقبها اندلاع مواجهات وصفت بالعنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال.

وأشعل الشبان الإطارات المطاطية بالقرب من البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي جبل صبيح، في محاولة لتشتيت قوات الاحتلال وقناصته من استهداف الشبان.

وامتدت المواجهات إلى قرية بيت دجن بعد انطلاق مسيرة بعد صلاة الجمعة مباشرة من أمام المسجد الكبير باتجاه الأراضي المهددة بالمصادرة.

واقتحم عشرات المستوطنين نبع قريوت في قرية قريوت جنوب نابلس، اندلع على إثرها مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم، أسفرت عن إصابة عدد منهم بالاختناق.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات عنيفة خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية، بعد خروج المسيرة الأسبوعية المطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ سنوات ونصرة للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.

وأطلق جنود الاحتلال الصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة سبعة مواطنين بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

وفي رام الله، اندلعت مواجهات بين الشبان قرب بلدة دير دبوان شرق رام الله، حيث استهدف الشبان المقاوم حافلة ومركباتٍ للمستوطنين بالحجارة، ما أدى لتحطيم زجاج الحافلة.

وتشهد عدة مناطق في الضفة أيام الجمعة فعاليات ومسيرات أسبوعية رافضة للاستيطان، والتي تنتهي غالبا بمواجهات مع قوات الاحتلال التي تستخدم الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية والصوتية لتفريق المتظاهرين.

المصدر / فلسطين أون لاين