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45 ألفًا أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

في منظور ما تهجس به (إسرائيل)

حول عوامل انهيار الكيان الصهيوني

45 ألفًا أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

01 سبتمبر 2023 . الساعة 15:23 بتوقيت القدس
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أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب البلدة القديمة ومداخلها في القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 45 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

واكتظت ساحات المسجد وباحاته بالمصلين، الذين قدموا من محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وداخل أراضي عام الـ1948.

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات منهم من دخول المسجد.

#الأقصى #صلاة الجمعة

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