وزارة الأسرى: قرار تقليص زيارة أهالي الأسرى تطور خطير

قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، إن القرارات التي أصدرها المتطرف الفاشي (بن غفير) لما يسمى مصلحة السجون بتقليص زيارات الأسرى إلى مرة واحدة كل 60 يومًا يُعتبر تطورًا خطيرًا، وتغولًا جديدًا على حقوق الأسرى.

وأضافت الوزارة في تصريح صحفي، الجمعة، أن المتطرف "بن غفير" يسعى من خلال القرار الجديد تصدير أزمات حكومته الفاشية، وإرضاء المجتمع الإسرائيلي على حساب معاناة أسرانا وذويهم.

وحذّرت من التداعيات المترتبة على تنفيذ هذا القرار الذي سيفتح مواجهة جديدة داخل السجون وربما خارجها، ولن تسمح الحركة الأسيرة باستمرار هذا التغول على حقوقها ومكتسباتها، وستبقى موحدة في مواجهة غطرسة حكومة الاحتلال الفاشية.

ودعت وزارة الأسرى، المنظمات الدولية الإنسانية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لاتخاذ موقف حازم إزاء هذا القرار الذي يعد تحديًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتحرك الفوري لضمان عدم تنفيذه.

