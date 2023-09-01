حماس تُعزّي جنوب أفريقيا بضحايا حريق "جوهانسبرغ"

قال عضو قيادة حركة حماس في قطاع غزة، د باسم نعيم، إن حركة حماس تلقت الأنباء المؤلمة الواردة من جنوب أفريقيا بوفاة 73 شخصًا وإصابة أكثر من 50 آخرين؛ في حريق بمبنى وسط جوهانسبرغ.

وأضاف نعيم في تصريح صحفي، "إننا إذ نُقدم تعازينا الحارة لجنوب أفريقيا حكومة وشعبًا عمومًا، ولأسر الضحايا على وجه الخصوص، لنؤكد على الروابط الإنسانية والقيم الكبيرة التي تجمع شعبنا الفلسطيني بنظيره الجنوب أفريقي".

وأكد القيادي بحماس أن شعب جنوب أفريقيا العظيم سيتجاوز هذه المحنة كما تجاوز الكثير من المحن قبلها، بما يملك من صفات عظيمة وتجارب كبيرة.